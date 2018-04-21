Известие о смерти шведского ди-джея и музыкального продюсера Тима Берглинга, выступавшего под творческим псевдонимом Avicii, вызвало широкий отклик в мире музыки. Многие музыканты выражают соболезнования, публикуя их в социальных сетях. Причина смерти Avicii не называется, но СМИ пишут о различных проблемах со здоровьем, которые могли быть вызваны злоупотреблением алкоголем.
Музыканты скорбят по Avicii
Музыканты скорбят по Avicii
«Прекрасная душа, страстный и талантливый человек, который столько ещё мог успеть», – написал о нём шотландский музыкант Кальвин Харрис
Французский продюсер Давид Геттта, у которого были с Avicii совместные проекты, отозвался о нём как о невероятно талантливым музыканте.
Певица Мадонна назвала новость трагической, «Avicii ушёл слишком рано», – написала она.
За свою творческую карьеру Avicii стал обладателем ряда престижных музыкальных наград. Он умер в своём доме в возрасте 28 лет.