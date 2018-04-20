Арсен Венгер покидает "Арсенал" - конец целой эпохи, ни больше и ни меньше. Француз, при жизни ставший легендой в мире футбола, два десятка лет был наставником лондонских "канониров". Следующий сезон "Арсенал" откроет уже с новым главным тренером.

По единодушному мнению коллег Венгера по цеху, он привнес множество новых идей в английский футбол и поднял тренерское ремесло на новый уровень.

Уроженец Страсбурга Арсен Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году, что стало полной неожиданностью для британских болельщиков. Тогда еще никто не мог предположить, что этот человек станет самым успешным менеджером в истории лондонского клуба.

Под руководством Венгера "Арсенал" в общей сложности трижды становился чемпионом Англии, по семь раз обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он взрастил целую плеяду талантливых игроков, которые успешно играли и играют не только за "Арсенал", но и другие именитые клубы.

Однако Венгер не всегда пользовался безраздельной любовью болельщиков. Последние годы все чаще звучали призывы к его отставке. Критики с уважением отзывались о работе Венгера, но подчеркивали, что "Арсеналу" нужно обновление.

И вот этот момент настал. Француз, который навсегда изменил английский футбол, действительно уходит. Кто станет новым тренером "Арсенал" пока не известно. Среди возможных преемников называют несколько имен, в том числе Тьерри Анри, который своим восхождением в значительной части обязан именно Арсену Венгеру.

По информации The Independent, руководство "Арсенала" провело неформальную встречу с бывшим главным тренером "Барселоны" Луисом Энрике. Еще один кандидат - экс-хавбек "Арсенала" Патрик Виейра, который возглавляет "Нью-Йорк Сити". Также рассматривается кандидатура ассистента Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микеля Артеты.