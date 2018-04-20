Верховная Рада Украины поддержала инициативу президента страны Петра Порошенко о создании единой православной поместной церкви. Депутаты большинством голосов приняли обращение главы государства к Константинопольскому патриархату с просьбой о предоставлении автокефалии (самоуправления).
Церковный проект Порошенко
Церковный проект Порошенко
В своем обращении к депутатам Порошенко выразил уверенность, что собственная православная церковь обеспечит окончательную независимость Украины от России. "Это вопрос национальной безопасности и обороны в этой гибридной войне. Потому что Кремль рассматривает Русскую православную церковь как один из основных инструментов влияния на Украину", — сказал, в частности, Порошенко.
Оппозиция видит в этой идее стремление решить политические задачи накануне президентских выборов. Лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил: "Государство не должно вмешиваться в религиозные вопросы. Они должны решаться главами религиозных организаций и мирянами, а политики имеют право принимать участие в этом процесс только в качестве простых прихожан".
На Украине действуют три крупные православные церкви, но канонической признана только Украинская православная церковь в составе Московского патриархата.