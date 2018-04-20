Жизнь в дороге: история одного дальнобойщика

Здесь, на окраине Варшавы, начал свое долгое путешествие украинский дальнобойщик Руслан Новиков. Компанию ему на девять дней составила журналистка Euronews Наталья Любченкова. Скорее всего, домой Руслан вернется не раньше лета, так что на ближайшие месяцы домом для него станет этот грузовик. Здесь уже все обустроено: позади водительского кресла – кровать, под сиденьем – запасы продуктов.

Рабочая неделя Руслана начинается с доставки товара. Он привозит пустые ящики на ферму, где выращивают яблоки. На разгрузку уходит около двух часов. Потом мы отправляемся на другую ферму. Приехали мы рано, так что какое-то время еще пришлось ждать. Закончили мы только пять часов спустя.

Разгрузка и погрузка товара занимает почти весь день. Находиться за рулем Руслан может до полуночи, а дальше нужно искать стоянку. Перед сном Руслан смотрит фильм на компьютере и ужинает. Еду он готовит на газовой плите.

Ранним утром помимо обычных дел – чистки зубов и приготовления кофе – Руслану нужно проверить, достаточно ли времени он отдохнул. Всё это строго отслеживается.

В дороге, на стоянке или на пункте разгрузки – где бы дальнобойщик ни находился, ему приходится работать в режиме многозадачности. Необходимо помнить по многочисленных правилах, законах, заботиться о документах. И при этом нельзя забывать, что вождение грузовика требует высокой концентрации внимания.

Мы едем через Германию. В этой стране, как и везде в Европе, по закону дальнобойщики должны отдыхать 45 минут каждые три часа. В придорожные кафе наш водитель не ходит, так что это время он тратит на приготовление еды. А еще нужно заполнить документы. Если остаются свободные минуты, то Руслан звонит друзьям и родным или играет на телефоне.

Через Германию пролегает путь многих дальнобойщиков. Стоянки все заполнены, и найти место для ночевки – задача непростая. А решить ее водитель должен до того, как закончится его рабочий день.

Утром на третий день мы пересекаем границу с Нидерландами. Сначала мы доставляем одни товары, а потом проезжаем через всю страну, чтобы забрать другой груз. Следующий пункт назначения – Испания. Впереди – 1400 километров через Бельгию, Люксембург и Францию.

В Испанию мы приезжаем на пятый день. Руслана ждут 45 часов отдыха, в течение которых ему запрещено спать в грузовике. Какие-го страны не так строго следят за выполнением этой нормы, другие же всё жестко контролируют. Но проблема в том, что инфраструктура не развита в достаточной мере. Да и насколько это безопасно?

Руслан Новиков: “Когда мы эти часы свои рабочие вырабатываем, мы можем их застать в Германии, во Франции. И мы не можем двигаться, потому что за это штраф, и мы не можем стоять, потому что за это опять же штраф. А до отеля чтобы добраться – захотел заплатить 50 евро плюс такси. И еще плюс что ты оставляешь машину с товаром, с топливом, с этим всем без присмотра. Ты можем вернуться к машине, а машина будет выгружена и скачено топливо.”

45-часовая рабочая неделя подошла к концу. В течение этого времени Руслан видел перед собой только дорогу и парковку. Сейчас отдохнуть он решил на стоянке недалеко от Таррагоны. Всего 500 метров – и ты на берегу моря.

Некоторые дальнобойщики знают друг друга многие годы. Выходные они любят проводить вместе. Например, в баре, наша журналистка встретила водителей из Франции, Испании, Португалии, Великобритании и Германии.

После бара дальнобойщики идут ужинать. Опять же все вместе. Еду готовят на газовой плите, которую ставят между грузовиками. Все едят из общей сковороды. Кто-то поет песни. Для водителя эти минуты особенно ценны: это то редкое время, когда он может пообщаться с другими людьми.

Наталья Любченкова: “Наступил девятый день нашего путешествия. Позади почти четыре тысячи километров. А сколько точно мы проехали?”

Руслан Новиков: “3953 километра”.

Наталья Любченкова: “Позади 3953 километра. В пути мы провели без малого девять дней. Следующая остановка – Лион, где я и выхожу”.