Авария в Зальцбурге

Утром в пятницу на центральном железнодорожном вокзале австрийского Зальцбурга столкнулись два поезда. Пострадали, по предварительным данным, более 50 человек. Инцидент произошел в 04:46 по местному времени, когда маневровый локомотив цеплял дополнительный вагон к составу, который следовал по маршруту Цюрих - Вена, и врезался в стоявший на путях пассажирский поезд. Как собщается, большинство пассажиров спали во время удара и получили легкие травмы и ушибы, всего в поезде находилось около 240 человек. Пострадавших доставили в близлежащие больницы, остальным пассажирам предложили пересесть в другие поезда.