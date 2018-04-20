Студенческое сопротивление Макрону

"Плечом к плечу в борьбе против реформ Макрона". В пятницу французская полиция провела операцию по освобождению одного из комплексов Парижского университета от бастующих студентов. Ответ не заставил себя ждать.

На призыв выступить единым фронтом откликнулись железнодорожники, организовав совместную со студентами акцию протеста в столице.

"Я думаю, что освобождая университеты от протестующих, правительство преследует такую цель: внести разлад в наши ряды. И происходящее здесь доказывает, что оно со своей задачей не справляется", - уверен этот участник манифестации.

"Мы помним нападения фашистов на университет Монпелье. Тогда нас было много, сегодня - ещё больше. С каждой новой акцией на улицы выходит все больше и больше людей. Раз правительство отреагировало таким образом, мы будем организованно защищаться и продолжим нашу борьбу", - утверждатет студентка.

"Ведь видно, что у них есть деньги. Все эти парни стоят дорого, - показывает девушка на рядом стоящих полицейских. - На них деньги есть, а на университеты - нет".

Университетский комплекс "Тольбиак" студенты блокировали 26 марта в знак протеста против планов правительства ввести вступительные экзамены в вузы.

Эммануэль Макрон поручил освободить университеты от бастующих, чтобы "обеспечить условия для проведения сессионных экзаменов". В пятницу на рассвете в здание вошли стражи порядка и выдворили оттуда около сотни студентов. По данным полиции, операция прошла спокойно. Задержан один человек, оказавший сопротивление.