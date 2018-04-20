Просьба сепаратистов о прощении подтверждает их полный разгром. Об этом на пресс-конференции в Мадриде заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго. По его словам, добиться победы над группировкой ЭТА удалось благодаря силам безопасности, судебной власти и международному сотрудничеству.
"Полное поражение ЭТА"
"Полное поражение ЭТА"
"Власти пиренейского королевства всегда были и будут на стороне пострадавших от действий группировки. Заявление подтверждает полное поражение ЭТА: политическое, экономическое, социальное и международное", — сказал Мендес де Виго.
Председатель правительства Страны Басков Иньиго Уркулью заявил, что испанская демократия нанесла поражение группировке еше несколько лет назад, когда сепаратисты отказались от вооруженной борьбы.
"После того как они объявят о самороспуске, у них будет возможность признать, что все жертвы равны, а также осознать тот несправедливый урон, который они нанесли своей деятельностью.Я бы хотел видеть этическую составляющую в основе завершения этой истории".
На днях Верховный суд Испании приговорил двух членов группировки к 535 годам тюрьмы каждого за теракт, совершенный в Мадриде в 2005 году. В последние годы были арестованы сотни боевиков ЭТА.