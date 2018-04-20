Авария в Зальцбурге

Более 50 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на центральном железнодорожном вокзале австрийского Зальцбурга а пятницу утром. Инцидент произошел в 04:46 по местному времени, когда маневровый локомотив цеплял дополнительный вагон к составу, который следовал по маршруту Цюрих - Вена, и врезался в стоявший на путях пассажирский поезд. Как сообщается, большинство пассажиров спали во время удара и получили легкие травмы и ушибы.