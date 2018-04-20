Более 50 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на центральном железнодорожном вокзале австрийского Зальцбурга а пятницу утром. Инцидент произошел в 04:46 по местному времени, когда маневровый локомотив цеплял дополнительный вагон к составу, который следовал по маршруту Цюрих - Вена, и врезался в стоявший на путях пассажирский поезд. Как сообщается, большинство пассажиров спали во время удара и получили легкие травмы и ушибы.
Авария в Зальцбурге
Авария в Зальцбурге
"Мы находились в передней части вагона. Я проснулась от внезапного толчка, и мы все упали. Там повсюду были разбитые стекла, и другие сломанные части вагона", - говорит пассажирка поезда.
"Когда мы приехали, спасатели уже практически справились с этим хаосом и взяли ситуацию под контроль. Команда действовала достаточно хорошо и организованно. Так как почти все люди получили небольшие травмы, нам пришлось искать тех, кому было необходимо оказание более серьезной помощи, дальнейшая транспортировка и надлежащее лечение", - говорит врач скорой помощи.
Как сообщается, всего в поезде находилось около 240 человек. Пострадавших доставили в близлежащие больницы, остальным пассажирам предложили пересесть на другие поезда.