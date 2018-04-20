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США

США - Куба: изменений не будет

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США - Куба: изменений не будет

США - Куба: изменений не будет
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Прошли первые часы эры пост-Кастро на Кубе. Новый лидер страны, назначенный на безальтернативной основе. Мигель Диас-Канель уже сообщил, что будет защищать идеалы социализма и реформировать экономику.

На это Государственный департамент США уже успел заявить, что скорой либерализации внутренней жизни островного государства ждать не приходится.

"У кубинских граждан нет ни прав, ни полномочий хоть как-то влиять на этот недемократический процесс передачи власти. Мы разочарованы, что руководители Кубы предпочли заставить замолчать тех, кто высказывал иную точку зрения вместо того, чтобы дать людям возможность сделать свободный выбор", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт.

На самой Кубе у части граждан есть понимание, что политика должна измениться, поскольку пока она приводила к неудовлетворительному результату.

- Очень многое нужно менять в кубинской жизни, опыт показывает, что есть отрицательный результат и нам есть, куда двигаться.

Но есть и те, кто ничего не хочет менять и вполне доволен нынешним положением вещей.

- Нынешний руководитель обладает всеми необходимыми талантами, как я думаю.

Что касается внешней политики, то отношение к Кубе и к ситуации внутри страны США, в связи с приходом нового лидера, как сообщается, менять не собираются.

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