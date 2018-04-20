Прошли первые часы эры пост-Кастро на Кубе. Новый лидер страны, назначенный на безальтернативной основе. Мигель Диас-Канель уже сообщил, что будет защищать идеалы социализма и реформировать экономику.
США - Куба: изменений не будет
США - Куба: изменений не будет
На это Государственный департамент США уже успел заявить, что скорой либерализации внутренней жизни островного государства ждать не приходится.
"У кубинских граждан нет ни прав, ни полномочий хоть как-то влиять на этот недемократический процесс передачи власти. Мы разочарованы, что руководители Кубы предпочли заставить замолчать тех, кто высказывал иную точку зрения вместо того, чтобы дать людям возможность сделать свободный выбор", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт.
На самой Кубе у части граждан есть понимание, что политика должна измениться, поскольку пока она приводила к неудовлетворительному результату.
- Очень многое нужно менять в кубинской жизни, опыт показывает, что есть отрицательный результат и нам есть, куда двигаться.
Но есть и те, кто ничего не хочет менять и вполне доволен нынешним положением вещей.
- Нынешний руководитель обладает всеми необходимыми талантами, как я думаю.
Что касается внешней политики, то отношение к Кубе и к ситуации внутри страны США, в связи с приходом нового лидера, как сообщается, менять не собираются.