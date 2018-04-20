Президент США Дональд Трамп обвинил международную организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в искусственном завышении цен.
Трамп торгуется с ОПЕК
Трамп торгуется с ОПЕК
Точка зрения
С рекордным количеством нефти повсюду, включая заполненные суда в море, цены на нефть искусственно очень завышеныпрезидент США
"С рекордным количеством нефти повсюду, включая заполненные суда в море, цены на нефть искусственно очень завышены", - написал американский лидер в своем "Твиттере". Он добавил, что в этой ситуации нет "ничего хорошего".
Генсек ОПЕК не согласился с Трампом и добавил, что политика организации не направлена против Вашингтона. Ситуацию прокомментировал и министр энергетики Саудовской Аравии, подчеркнув, что "цену на нефть определяет рынок".
После заявления Трампа стоимость "черного золота" сорта Brent упала на 0,6%, и составила 73,3 доллара за баррель.