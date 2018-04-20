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США

Трамп торгуется с ОПЕК

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Трамп торгуется с ОПЕК

Трамп торгуется с ОПЕК
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REUTERS/Carlos Barri
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Президент США Дональд Трамп обвинил международную организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в искусственном завышении цен.

Точка зрения

С рекордным количеством нефти повсюду, включая заполненные суда в море, цены на нефть искусственно очень завышены

Дональд Трамп президент США

"С рекордным количеством нефти повсюду, включая заполненные суда в море, цены на нефть искусственно очень завышены", - написал американский лидер в своем "Твиттере". Он добавил, что в этой ситуации нет "ничего хорошего".

Генсек ОПЕК не согласился с Трампом и добавил, что политика организации не направлена против Вашингтона. Ситуацию прокомментировал и министр энергетики Саудовской Аравии, подчеркнув, что "цену на нефть определяет рынок".

После заявления Трампа стоимость "черного золота" сорта Brent упала на 0,6%, и составила 73,3 доллара за баррель.