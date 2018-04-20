В Германии разгорелся скандал вокруг Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). Работник госструктуры подозревается в незаконном присвоении статуса беженца лицам, чьи заявки не были удовлетворены. Речь идёт о местном подразделении ведомства в городе Бремен. Следователи говорят, что более 1200 мигрантов ошибочно получили право остаться на территории Германии. Большинство их них - езиды.
Германия: сколько стоит статус беженца?
Германия: сколько стоит статус беженца?
Прокуротура также заявила о начале расследования в отношении трёх адвокатов, переводчика и возможного посредника.
Более одного миллиона мигрантов из Ближнего Востока прибыли в Германию с середины 2015 года. Проблемы с интеграцией и безопасностью помогли крайне-правой партии "Альтернатива для Германии", выступающей против миграционной политики Меркель, подняться в политических рейтингах и получить депутатские места в Бундестаге.
В офисах миграционной службы и адвокатских контор в настоящее время проходят обыски. Само ведоство по делам миграции и беженцев комментариев пока не даёт.