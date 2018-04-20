Германия: сколько стоит статус беженца?

В Германии разгорелся скандал вокруг Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). Работник госструктуры подозревается в незаконном присвоении статуса беженца лицам, чьи заявки не были удовлетворены. Речь идёт о местном подразделении ведомства в городе Бремен. Следователи говорят, что более 1200 мигрантов ошибочно получили право остаться на территории Германии. Большинство их них - езиды.