По меньше мере четверо палестинцев погибли, более ста получили ранения в результате столкновений на границе сектора Газа и Израиля.
На границе сектора Газа и Израиля погибли 4 палестинца
На границе сектора Газа и Израиля погибли 4 палестинца
Протесты палестинцев под названием "Великий марш возвращения" продолжаются четвёртую неделю. Организаторы в очередной раз требуют возвращения беженцев на территории, которые теперь принадлежат Израилю. Палестинские власти заявляют, что с начала волнений погибли более 30 полестинцев, число раненых составило более 3 000 человек.
Израиль в ответ называет происходящее провокацией, когда под прикрытием манифестаций палестинцы пытаются проникнуть на израильскую территорию с цель. совершения терактов.
В пятницу утром на место проведения протестной акции вылетел самолет израильской армии, который разбросал листовки с призывом разойтись.
Арабские страны выступают с резким осуждением действий Израиля. В то же время заявление, подготовленное в Совбезе Кувейтом, было заблокировано США.
Протесты на границе приурочены к 70-летию Израиля. Арабы называют эту дату "Днем катастрофы".