Апрельская жара - климатический феномен, когда весенние температуры равняются тем, что бывают в середине лета.
Весенняя теплынь в Европе
Весенняя теплынь в Европе
В Нидерландах с их прохладным климатом 26 градусов тепла считают погодой не только для пляжа, но и для купания.
Парижане и туристы к лету относятся еще и как к возможности включить в рацион мороженое, которое так приятно пробовать, находясь недалеко от Эйфелевой башни.
Наслаждаются теплом и любители бега.
Дистанция на любой вкус - от спринтерской до стайерской, и даже марафонской
Синоптики уже успели заявить, что нынешний апрель стал самым теплым за семь десятилетий наблюдения за погодой.
Самые преданные любители марафона перебираются в Лондон, где в воскресенье состоится этот традиционный и знаменитый на весь мир забег.