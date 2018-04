Скончался шведский диджей Avicii в возрасте 28 лет

"С глубочайшей скорбью сообщаем преждевременный уход из жизни Тима Берглинга, известного, как Avicii", - сообщила представитель артиста Диана Бэрон. Родственники попросили журналистов уважать частную жизнь ди-джея. Представители певца заявили, что других заявлений в ближайшее время не поступит.

Тим Берглинг начал музыкальную карьеру в 2006 году. Мировую известность артисту принесли композиции Wake Me Up, You Make Me и Addicted To You, вошедшие на вершину мировых чартов электронной музыки. Его трек «Wake me up» набрал почти полтора миллиарда просмотров на Youtube. Он был пионером движения электронной танцевальной музыки, дважды став победителем MTV Music Awards.

В 2016 году Avicii приостановил концертные туры из-за проблем со здоровьем. Двумя годами ранее у ди-джея обнаружили панкреатит, в частности из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Согласно Forbes, в 2013 году Avicii вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых диджеев мира, годовой доход которого составлял 20 млн долларов.