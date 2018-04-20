Иск против Трампа, России и Wikileaks

Демократы против... В скандале об иностранном вмешательстве в американские выборы обозначился новый поворот.

В пятницу Национальный комитет Демократической партии США подал беспрецедентный иск в окружной суд Манхэттена, пишет газета The Washington Post. Ответчиками одновременно выступают люди из ближайшего окружения президента Дональда Трампа, власти России и сайт Wikileaks.

Все фигуранты дела обвиняются в том, что в 2015 и 2016 годах они якобы вступили в сговор, дабы повлиять на американскую предвыборную кампанию в пользу Трампа.

По утверждениям демократов, российское правительство и ГРУ организовали хакерскую атаку на серверы Демпартии, чтобы получить данные, компрометирующие Хиллари Клинтон. А затем, по утверждениям истцов, Москва передала эту информацию команде Трампа, где не замедлили ею воспользоваться.

В этой связи демократы требуют многомиллионную (точная сумма не называется) компенсацию за ущерб, нанесенный их партии. В окружении Трампа уже заявили, что иск просто "бессмысленный", выразив уверенность, что дело будет закрыто.

При этом сам хозяин Белого дома в числе ответчиков не указан. Зато в нем фигурирует создатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж. Ведь именно Wikileaks опубликовал компромат на Клинтон в самый разгар прошлой предвыборной кампании в США.

Напомним, что речь шла об электронной переписке главы предвыборного штаба кандидата от Демпартии Джона Подесты. В них, в частности, шла речь о пожертвованиях в фонд Клинтон лицами, "имеющими интересы в горнодобывающей и ядерной отраслях", а также содержались нападки на влиятельного сенатора Берни Сандерса, также баллотировавшегося на президентских выборах от Демпартии США.