В пятницу в Виндзорском замке лидеры стран Содружества, в которое входят 53 государства, ранее составлявшие Британскую империю, будут высказываться на тему того, кто должен стать их новым лидером.
Кто станет главой Содружества?
Кто станет главой Содружества?
Накануне, выступая на открытии этого саммита, Елизавета II высказала пожелание, чтобы Содружество возглавил наследник престола принц Чарльз.
В Содружество входят и государства-карлики, и государства-гиганты, в общей сложности население этих стран составляет почти два с половиной миллиарда человек, и, как многие полагают, к выбору, который станет одним из центральных пунктов повестки дня, отнестись следует со всей ответственностью.