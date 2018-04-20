Меморандумы экс-директора ФБР переданы в Конгресс

Минюст США передал меморандумы экс-директора ФБР в соответствующие комитеты Конгресса. В этих меморандумах Джеймс Коми по пунктам фиксировал, что было сказано в тех беседах с Трампом, что состоялись у него до и после инаугурации.

В частности, из записей стало известно, что в разговоре с Трампом Путин заявил, что "русские проститутки - лучшие в мире".

Коми был уволен Трампом год назад, спустя короткое время заместителем главы Минюста было принято решение назначить Роберта Мюллера спецпрокурором и начать расследование о вмешательстве России в президентские выборы. Прокомментировал это и Трамп.