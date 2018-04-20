В Москве открывается первый легальный бордель. Обойти запрет на проституцию удалось благодаря современным технологиям: секс-услуги будут предоставлять куклы-роботы. Это устройства с подогревом и искусственным интелектом, и специальными механизмами для удовлетворения клиентов.
Робосекс в Москве: в столице открылся первый легальный бордель
Робосекс в Москве: в столице открылся первый легальный бордель
Проект LumiDolls будет работать на базе досугового центра для взрослых как отель с почасовой оплатой. В компании говорят, что рассматривают это не просто как возможность разнообразить половую жизнь: использование секс-роботов представляют как средство борьбы с проституцией.
Создатели LumiDolls рассчитывают открыть 50 аналогичных центров для взрослых по всему миру, первые десять представительств в России и СНГ должны заработать до конца года. Ранее бордель LumiDolls открылся в Барселоне. Аналогичный проект развивается в Великобритании, — публичный дом с куклами открылся в Лондоне.
В индустрии рассматривают это как одно из перспективных направлений работы. Во время Международной выставки потребительской электроники в начале года в Лас-Вегасе один из ночных клубов превратился в клуб с роботами-стриптизёршами.