Впервые в истории итальянской республики действующий президент дал свидетельские показания на процессе по делу о предполагаемом “сговоре государства с мафией”. Допрос Джорджо Наполитано прошел за закрытыми дверями в Квиринальском дворце, римской резиденции главы государства.
Италия: был ли сговор государства и мафии?
Италия: был ли сговор государства и мафии?
По версии следствия, секретные переговоры представителей властей и сицилийской мафии проходили в начале 90-ых. В то время Наполитано был председателем Палаты депутатов национального парламента.
В расследовании скандального дела принимает участие итальянский прокурор Нино ди Маттео. Эксклюзивное интервью с ди Маттео смотрите на канале euronews.