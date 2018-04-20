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Италия

Италия: был ли сговор государства и мафии?

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Италия: был ли сговор государства и мафии?

Италия: был ли сговор государства и мафии?
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Впервые в истории итальянской республики действующий президент дал свидетельские показания на процессе по делу о предполагаемом “сговоре государства с мафией”. Допрос Джорджо Наполитано прошел за закрытыми дверями в Квиринальском дворце, римской резиденции главы государства.

По версии следствия, секретные переговоры представителей властей и сицилийской мафии проходили в начале 90-ых. В то время Наполитано был председателем Палаты депутатов национального парламента.

В расследовании скандального дела принимает участие итальянский прокурор Нино ди Маттео. Эксклюзивное интервью с ди Маттео смотрите на канале euronews.