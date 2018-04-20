Шейный платок, завязанный в бант, как символ борьбы за права женщин... Тысячи людей собрались перед зданием Шведской академии в Стокгольме в четверг. Институт, ежегодно присуждающий Нобелевскую премию по литературе, репутация которого казалась безупречной, с начала апреля сотрясают скандалы.
"Мы - за новую Академию!"
"Мы - за новую Академию!"
"Все те мужчины в Шведской академии, которые выживают оттуда женщин, и которые закрывают глаза на проявления сексизма, должны уйти со своих постов. Мы - за новую Академию!", - говорит эта участница митинга.
Скандал разгорелся в связи с тем, что известного деятеля культуры, женатого на одной из членов академии, обвинили в сексуальных домогательствах сразу 18 женщин. После чего постоянный секретарь академии Сара Даниус ушла в отставку.
"Шведская академия имеет мировое признание. Её члены должны защищать правильные ценности. Но сегодня они этого не делают", - сетует этот демонстрант.
Один за другим академию покидают литераторы. Если так пойдет и дальше, выбирать очередного нобелевского лауреата будет некому. Вернуть доверие к академии намерен ее покровитель - Король Швеции, который обещает внести изменения в устав учреждения.