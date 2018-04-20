В Японии проснулся спавший 250 лет вулкан

После 250 лет беспробудного сна начал свое извержение вулкан Ио на южном японском острове Кюсю в горной цепи Кирисима.

В последний раз он пробуждался в далёком 1768 году. Вокруг горы выставлено оцепление. Вход в опасную зону запрещён. Извергнув столб дыма высотой несколько сотен метров, Ио успокоился, стал менее активным, сообщают в местной метеорологической службе. Но власти предупредили жителей окрестных населённых пунктов о том, что в ближайшие дни снова ожидаются выбросы вулканического пепла и даже камней. Всего в Японии насчитывается 110 активных вулканов.