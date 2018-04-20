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Минск - Силиконовая долина Восточной Европы?

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Минск - Силиконовая долина Восточной Европы?

Минск - Силиконовая долина Восточной Европы?
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Наследие советской эпохи по сей день легко можно встретить на улицах Минска. Но постепенно город приобретает новое лицо. На окраине белорусской столицы более десяти лет назад появился Парк высоких технологий. Это особая экономическая зона, где действует своя налоговая политика. Проект амбициозный, и власти страны возлагают на него много надежд. По словам министра иностранных дел Владимира Макея, правительство рассчитывает, что благодаря этому парку республика Беларусь станет Силиконовой долиной Восточной Европы.

Владимир Макей, министр иностранных дел республики Беларусь: "В 2005 году мы создали здесь Парк высоких технологий. И сейчас его резиденты зарабатывает на экспорте почти миллиард долларов. Мы хотим, чтобы республика Беларусь стала страной высоких технологий".

В Парке работают порядка 160 компаний. Около трети из них получают средства от иностранных инвесторов. В прошлом году был подписан Декрет о развитии цифровой экономики. Этот документ предусматривает правовые и налоговые льготы для предприятий, которые работают в сфере высоких технологий. Но есть и другая причина, почему этот парк привлекает столько компаний.

Виталий Волянюк, руководитель компании "Про бизнес": "У нас есть несколько успешных проектов, например, Viber, хорошо известный мессенджер. Он был разработан в нашей стране, так же как и игра World of Tanks. Нанять талантливых людей у нас проще, чем в Израиле, Финляндии или в Силиконовой долине. Это обойдется компаниям в меньшую сумму. И вести бизнес здесь намного дешевле, чем в Берлине или в Париже".

С информационными технологиями связаны многие надежды местных жителей. Так, например, журналисты рассчитывают, что смогут получить больше свободы слова. С какими проблемами приходится сталкиваться работникам СМИ в этой стране – рассказывает руководитель "Пресс-клуба Беларусь" Юлия Слуцкая:

"Все государственные медиа остались государственными. И они дотируются из государственной казны, и они жестко контролируются. Независимые медиа за 20 лет были выброшены с рынка разного рода репрессиями. Если этот сектор будет развиваться хорошо, то, возможно, все-таки появится в стране внутренний инвестор и, возможно, медиа получат какое-то второе дыхание".

"Имена" – это онлайн-журнал и неправительственная организация, которая существует за счет краудфандинга. Особое внимание это издание уделяет социальным проблемам страны. Сотрудники журнала надеются, что инновации помогут изменить жизнь белорусов к лучшему.

Екатерина Синюк, руководитель проекта "Имена": "Люди привыкли, что они видят и читают о том, как много социальных проблем в Беларуси, но они при этом ни на что не могут влиять. Мы появились для того, чтобы дать людям в руки инструмент влияния на решение проблемы".

Сегодня журнал "Имена" финансирует социальные проекты по всей стране. Так, например, он помогает людям, которые оказались за чертой бедности, пациентам больниц и детям, ставшим жертвами жестокого обращения со стороны родителей.

Екатерина Синюк, руководитель проекта "Имена": "Беларусь меняется благодаря тому, что приходит новое поколение, благодаря тому, что, на самом деле, технологии сейчас очень быстро меняют контекст в любой стране, и в Беларуси, которая в центре Европы все-таки находится, этот контекст тоже меняется".