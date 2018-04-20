Минск - Силиконовая долина Восточной Европы?

Наследие советской эпохи по сей день легко можно встретить на улицах Минска. Но постепенно город приобретает новое лицо. На окраине белорусской столицы более десяти лет назад появился Парк высоких технологий. Это особая экономическая зона, где действует своя налоговая политика. Проект амбициозный, и власти страны возлагают на него много надежд. По словам министра иностранных дел Владимира Макея, правительство рассчитывает, что благодаря этому парку республика Беларусь станет Силиконовой долиной Восточной Европы.

Владимир Макей, министр иностранных дел республики Беларусь: "В 2005 году мы создали здесь Парк высоких технологий. И сейчас его резиденты зарабатывает на экспорте почти миллиард долларов. Мы хотим, чтобы республика Беларусь стала страной высоких технологий".

В Парке работают порядка 160 компаний. Около трети из них получают средства от иностранных инвесторов. В прошлом году был подписан Декрет о развитии цифровой экономики. Этот документ предусматривает правовые и налоговые льготы для предприятий, которые работают в сфере высоких технологий. Но есть и другая причина, почему этот парк привлекает столько компаний.

Виталий Волянюк, руководитель компании "Про бизнес": "У нас есть несколько успешных проектов, например, Viber, хорошо известный мессенджер. Он был разработан в нашей стране, так же как и игра World of Tanks. Нанять талантливых людей у нас проще, чем в Израиле, Финляндии или в Силиконовой долине. Это обойдется компаниям в меньшую сумму. И вести бизнес здесь намного дешевле, чем в Берлине или в Париже".

С информационными технологиями связаны многие надежды местных жителей. Так, например, журналисты рассчитывают, что смогут получить больше свободы слова. С какими проблемами приходится сталкиваться работникам СМИ в этой стране – рассказывает руководитель "Пресс-клуба Беларусь" Юлия Слуцкая: