Мадридский "Реал" сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги, победив в гостях "Панатинаикос" со счетом - 89:82. Вторая встреча противостояния прошла в упорной борьбе, и лидерство в ходе поединка переходило от одной команды к другой несколько раз.
Вторая победа ЦСКА
Вторая победа ЦСКА
Первая половина осталась за хозяевами - 40:36. Однако уже в третьей четверти мадридцы совершили мощный рывок, оторвавшись от соперников на 7 очков. В заключительные десять минут игрового времени "Реал" контролировал происходящее на паркете и довёл матч до победы.
А московский ЦСКА в соперничестве с подмосковными "Химками" праздновал вторую победу. Встреча, которая состоялась в Москве на арене "Мегаспорт", завершилась со счетом - 89:84. Самым результативным игроком матча стал испанский разыгрывающий армейцев Серхио Родригес, оформивший дабл-дабл. На его счету 26 очков и 10 передач. У "Химок" больше всех очков набрал американский форвард Энтони Гилл.