Откуда у террористов стрелковое оружие?

Огнестрельное оружие всё более доступно в Европе террористам. Такой вывод сделан в докладе, который обсуждали во Фламанском парламенте. Исследователь Фламанского института мира Нильс Дюке рассказал корреспонденту Евроньюс Андрею Бекетову, как пистолеты и автоматы попадают в террористам.

Нильс Дюке: Много из этого оружия контрабандой доставлялось в основном с Западных Балкан, его собирали простые люди во время войн 1990-х годов как своебразный трофей. Но мы также видим, как списанное армиями и выведенное из строя оружие поступает в законную продажу как декоративное или шумовое. Преступники могут легко вернуть его в боеспособное состояние. И мы видим, что террористы, имеющие связи с преступным миром, могут приобретать и такое оружие.

Евроньюс: Кому нужны эти стволы?

Нильс Дюке: В недавнем прошлом множество сепаратистских групп, таких как ИРА и ЭТА, в значительной степени полагались на огнестрельное оружие. Но в последние годы мы видели, что джихадистские сети и другие террористические группы начинали свои нападения со стрельбы, как это было, например, в Париже в 2015 году, даже если потом они взрывают бомбы или совершают наезды. Но есть ещё одна группа террористов, открывающая огонь, - это крайне правые. Зловещий пример - Андрес Брейвик, который застрелил более 60 человек в Норвегии.

Евроньюс: Как легко завладеть огнестрельным оружием в Бельгии?

Нильс Дюке: Мы страна, известная своими пушками. У нас производство огнестрельного оружия ведётся уже сотни лет. Здесь было очень мягкое законодательство до 2006 года, и преступники часто приезжали в Бельгию, чтобы купить оружие. Сюда до сих пор на восстановление поступает списанное оружие, например с просверленными спусковыми крючками или стволами, потому что в Бельгии ещё есть люди, которые умеют это делать, и знают, как обращаться с огнестрельным оружием.

Евроньюс: Что делает Европейский союз, чтобы пресечь подобную деятельность?

Нильс Дюке: Он укрепляет Европол, делает борьбу с оборотом огнестрельного оружия приоритетной задачей, стимулирует сотрудничество в этой области между государствами-членами.