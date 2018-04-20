Баскская террористическая группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв. Полный текст заявления сепаратистов — со словами "мы причинили много боли и сожалеем об этом" — опубликовала в пятницу газета "Гара". Комментируя данное заявление, правительство Испании отметило, что террористы уже давно должны были "искренне и безоговорочно" попросить прощения.
Баскские сепаратисты просят прощения
Баскские сепаратисты просят прощения
Между тем в испанском Фонде жертв терроризма уверены, что данная просьба о прощении ничего не стоит и леворадикальная организация пытается обелить свою историю.
Днем ранее министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что ЭТА, в 2011 году объявившая о прекращении вооруженной борьбы, не получит никаких преимуществ из-за решения о окончательном расформировании, которое, как ожидается, будет озвучено в первые выходные мая во Франции.
ЭТА — "Страна басков и свобода" — была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных сепаратистами, погибли свыше 820 человек
В аплере прошлого года группировка сообщила французской полиции о местонахождении тайников с оружием. Как заявили тогда представители местных властей, силы правопорядка обнаружили около 3,5 тонны боеприпасов, взрывчатых веществ и оружия на складах, координаты которых передали террористы. Министерство внутренних дел Испании считает, что ЭТА могла сдать не все вооружение.