Баскские сепаратисты просят прощения

Баскская террористическая группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв. Полный текст заявления сепаратистов — со словами "мы причинили много боли и сожалеем об этом" — опубликовала в пятницу газета "Гара". Комментируя данное заявление, правительство Испании отметило, что террористы уже давно должны были "искренне и безоговорочно" попросить прощения.