В Румынии служебным собакам обещают пенсию

Речь идет о сумме в 67 евро. Автор предложения, сенатор Национал-либеральной партии Флорин Кыцу, считает, что это компенсирует расходы на медобслуживание и кормление послуживших отечеству четвероногих.

Большинство из которых по достижении пенсионного возраста не знают, как быть. Вине повезло, она попала в приют, созданный неправительственной организацией при Жандармерии Бухареста. Сегодня этой лошади - 28 лет, она прослужила в полиции без малого полжизни. Вину списали три года назад, когда она перестала восстанавливаться между дежурствами....

В Румынии нет единых правил, касающихся ухода за четвероногими пенсионерами. Каждое ведомство, где служат животные, решает их дальнейшую судьбу по своему усмотрению. За Виной присматривает волонтер Раду Сандой. По его словам, лошадь регулярно навещают - и сослуживцы, многие годы патрулировавшие улицы столицы на ее спине, и просто любители животных. "Дети гладят Вину, угощают ее сахаром", - добавляет он.

Волонтеры приветствуют инициативу выплачивать на содержание животных небольшую пенсию. "Это отличное предложение, однако в законе стоит подробнее прописать, где должны содержаться лошади и собаки пенсионного возраста. Приютов не хватает. И если псу можно подобрать приемную семью, то лошадь, которая не может работать, никому не нужна", - комментирует Сандой.

Срок активной службы лошади - 13-15 лет, собаки - почти вдвое меньше. Представитель Жандармерии Бухареста Георгиан Эначе призвал полицейских по возможности забирать собак после их списания на пенсию.

"Пока животные служат, о них заботятся, а потом они мало кому нужны", - говорит Джиджи Олениуч из пограничной службы Румынии. Он долгие годы работал с ретривером Лиз и взял собаку себе, когда ветеринар признал ее слишком старой. Олениуч уточнил: пока Лиз была в строю, государство ежемесячно выдавало ему 21 кг собачьего корма и доплачивало 13 евро на дополнительные нужды. Сейчас Лиз сняли с довольствия.

На конец 2017 года в румынской погранохране трудились 336 собак. Их усилиями были выявлены 75 тысяч пачек контрабандных сигарет, 1075 таблеток "экстази" и тысячи единиц запрещены к провозу препаратов, в том числе и анаболиков. Благодаря усилиям четвероногих, пограничники задержали 462 человека, оштрафовав их суммарно на 35 тысяч евро.

Специалисты отмечают, что несущие службу на границе собаки многофункциональны. "Один ретривер типа Лиз умеет искать наркотики и сигареты. Или наркотики и взрывчатку. Три года назад мы начали учить молодых собак распознавать еще и банкноты", - рассказывает Александр Иониту, глава отдела по подготовке собак погранохраны Румынии.

По его данным, в стране ежегодно уходят "на покой" до ста служебных животных. Расходы на их ветеринарное обслуживание составляют около 80 тысяч евро в год.