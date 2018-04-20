Спецпосланник ООН по ситуации в Сирии Стефан де Мистура призывает Организацию по запрещению химического оружия поторопиться с расследованием обстоятельств предполагаемой химической атаки в городе Дума.
Де Мистура торопит ОЗХО
Де Мистура торопит ОЗХО
«Мы продолжаем оказывать давление на Организацию по запрещению химического оружия, чтобы она сделала свою работы и сделала её как можно быстрее, исключая любые возможные вмешательства. Надо уже перевернуть страницу предполагаемой химической атаки и вернуться к главным проблемам», — заявил де Мистура.
Задержки с доступом экспертов к месту событий объясняли проблемами с безопасностью: была обстреляна группа, которая обеспечивает охрану миссии. Британское правительство обвиняло Москву в создании помех для работы экспертов, Россия эти претензии отвергала.
Де Мистура поторопил ОЗХО после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. В Москве заявляли, что никакой химической атаки в Думе не было и это якобы должно подтвердить расследование.
Спецпосланник ООН вслед за Россией раскритиковал США и их союзников за удары по позициям сирийской армии, ставшие ответом на сообщения о гибели десятков мирных жителей. По словам де Мистуры, такие операции не способствуют мирному процессу в Сирии.