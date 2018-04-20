Содружество наций вместо ЕС

Содружество наций объединяет 53 государства на шести континентах. Это страны, которые были тесно связаны с Соединённым Королевством, — в основном бывшие колонии, которые предпочли сохранить особые отношения с Лондоном.

Историю ассоциации отсчитывают с Вестминстерского статута 1931 г., который закрепил положение доминионов в составе Империи и их взаимоотношения с метрополией. С провозглашением Индии независимой республикой в 1947 организацию пришлось реформировать. Она получила современное название «Содружество наций» и сосредоточилась на решении, прежде всего, социально-экономических проблем. Членство в организации добровольное, оно налагает на государства определённые обязательства, например, в вопросах гражданских свобод и соблюдения прав человека.

Первым главой Содружества наций стал король Георг VI, а после его скоропостижной смерти Елизавета II фактически унаследовала этот пост. Формально главу Содружества избирают руководители правительств союзных государств, они же могут изменить порядок преемственности.

Как отмечает корреспондент «Евроньюс» в Лондоне Винсент МакЭвини, на фоне выхода Великобритании из Евросоюза сторонники Брексита говорят, что Содружество должно приобрести большее значение. «Они рассчитывают на новые торговые соглашения и на том, что с изменением законодательства о пограничном контроле потом иммигрантов, прибывающих через ЕС, заменят выходцы из стран Содружества».