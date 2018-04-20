В центре Берлина проходит массовая эвакуация из-за неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны. В пятницу утром ее обнаружили рабочие строительной площадки возле главного столичного вокзала. По словам специалистов, находка весом 500 килограммов "не представляет угрозы". Но власти распорядились о проведении срочной эвакуации зданий в радиусе 800 метров от места нахождения снаряда.
Эхо войны: эвакуация в Берлине
Эхо войны: эвакуация в Берлине
В зоне оцепления помимо Центрального вокзала оказались музей, больница, здание Министерства экономики и транспорта. Эвакуации подлежат 10 тысяч человек. Граждан просят не возвращаться в свои дома и на рабочие места, пока бомба не будет обезврежена. Сапёры уже приступили к работе.
Тем временем, в городе наблюдаются серьёзные перебои в движении общественного транспорта и поездов.
Говорят пассажиры:
- У меня прямой рейс из Берлина в Польшу. Надеюсь, что мой поезд придет".
- В такой ситуации думаешь, как остаться в живых. Мы вынуждены приспосабливаться. Это хорошо, что нас проинформировали.
- Все справедливо. Есть причина, по которой бомба оказалась здесь. Это нормально - нам приходится иметь дело с результатом поступков наших бабушек, дедушек. И это служит нам неплохим напоминанием о прошлом.
За годы войны на территорию Германии было сброшено примерно один 1 миллион 300 тысяч авиабомб. Из них 20% не разорвались. Самая массовая в истории страны эвакуация проходила в сентябре 2017-го, когда во Франкфурте была обнаружена авиабомба британских ВВС. Были эвакуированы 60 тысяч жителей.