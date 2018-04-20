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Германия

Эхо войны: эвакуация в Берлине

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Эхо войны: эвакуация в Берлине

Эхо войны: эвакуация в Берлине
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В центре Берлина проходит массовая эвакуация из-за неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны. В пятницу утром ее обнаружили рабочие строительной площадки возле главного столичного вокзала. По словам специалистов, находка весом 500 килограммов "не представляет угрозы". Но власти распорядились о проведении срочной эвакуации зданий в радиусе 800 метров от места нахождения снаряда.

В зоне оцепления помимо Центрального вокзала оказались музей, больница, здание Министерства экономики и транспорта. Эвакуации подлежат 10 тысяч человек. Граждан просят не возвращаться в свои дома и на рабочие места, пока бомба не будет обезврежена. Сапёры уже приступили к работе.

Тем временем, в городе наблюдаются серьёзные перебои в движении общественного транспорта и поездов.

Говорят пассажиры:

- У меня прямой рейс из Берлина в Польшу. Надеюсь, что мой поезд придет".

- В такой ситуации думаешь, как остаться в живых. Мы вынуждены приспосабливаться. Это хорошо, что нас проинформировали.

- Все справедливо. Есть причина, по которой бомба оказалась здесь. Это нормально - нам приходится иметь дело с результатом поступков наших бабушек, дедушек. И это служит нам неплохим напоминанием о прошлом.

За годы войны на территорию Германии было сброшено примерно один 1 миллион 300 тысяч авиабомб. Из них 20% не разорвались. Самая массовая в истории страны эвакуация проходила в сентябре 2017-го, когда во Франкфурте была обнаружена авиабомба британских ВВС. Были эвакуированы 60 тысяч жителей.

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