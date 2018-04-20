Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер объявил, что покинет пост в конце сезона. Информация о новом тренере команды будет известна позднее. Владелец клуба Стэн Кронке назвал этот день одним из самых тяжелых во всем спорте за последние годы.
Арсен покидает "Арсенал"
Арсен покидает "Арсенал"
Венгер возглавил "Арсенал" в сентябре 1996 года, под его руковдсктом клуб установил несколько рекордов. Международная федерация футбольной истории и статистики в 2010 году назвала его лучшим тренером первого десятилетия 21-го века. Ранее он был включен в Зал славы английского футбола.