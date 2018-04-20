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Великобритания

Арсен покидает "Арсенал"

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Арсен покидает "Арсенал"

Арсен покидает "Арсенал"
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Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер объявил, что покинет пост в конце сезона. Информация о новом тренере команды будет известна позднее. Владелец клуба Стэн Кронке назвал этот день одним из самых тяжелых во всем спорте за последние годы.

Венгер возглавил "Арсенал" в сентябре 1996 года, под его руковдсктом клуб установил несколько рекордов. Международная федерация футбольной истории и статистики в 2010 году назвала его лучшим тренером первого десятилетия 21-го века. Ранее он был включен в Зал славы английского футбола.

Агентства • TASS, Reuters

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