Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг согласился выплатить 5 миллионов долларов, чтобы урегулировать в досудебном порядке иск со стороны федеральных властей, обвинивших его в мошенничестве. Министерство юстиции США считает, что Армстронг своими действиями нанес ущерб государственной почтовой компании US Postal - спонсору команды, за которую выступал спортсмен. Велогонщик употреблял допинг, что нарушало пункты спонсорского соглашения. Армстронгу грозил штраф до 100 миллионов долларов. Суд должен был начаться 7 мая.
Армстронг выплатит 5 миллионов долларов
Армстронг выплатит 5 миллионов долларов
В 2012 году Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования Американского антидопингового агентства. После того, как он признался в употреблении допинга, все его результаты начиная с 1998 года были аннулированы, включая победы на "Тур де Франс" с 1999 по 2005 годы, и он был дисквалифицирован пожизненно.