США не дают визы "Аэрофлоту"

"Аэрофлот" столкнулся с серьезными трудностями при получении виз США для своих пилотов. Как пояснили представители российской компании, летные экипажи вынуждены получать документы на общих основаниях и в порядке общей очереди.

Однако в последние недели, американские консульские учреждения по тем или иным причинам отказывают в записи на очередь. На данный момент имеющихся у пилотов виз достаточно, чтобы выполнять полеты в США в течение нескольких месяцев, заверил пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.

Тем не менее ситуацией заинтересовались в Кремле. "Очевидно, что это преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены и не хотели бы такого развития событий", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представители США заявляют, что трудности вызваны сокращением штата, после выдворения из России американских дипломатов. Однако в Москве заверяют, что сокращение американского дипкорпуса никоим образом не касалась консульской секции. Впрочем, это не совсем так.

В конце марта министерство иностранных дел РФ объявило 60 американских дипломатов персона нон грата, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля". Выдворению подверглись 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге. Одновременно власти РФ отозвали разрешение на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.