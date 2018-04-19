Мигель Диас-Канель в последние годы считался одним из наиболее влиятельных функционеров Коммунистической партии. Он начинал карьеру в родной провинции Вилья-Клара. После учёбы на инженера и службы в армии он посвятил себя партийной работе. Диас-Канель занимался идеологической работой, а в 1990-е возглавил местное бюро партии. В 2000-х Диаса-Канеля перевели на аналогичную должность в провинцию Ольгин, в 2003 он вошёл в состав Политбюро, а в 2009 стал министром высшего образования. Спустя несколько лет он стал первым заместителем Рауля Кастро в Кабинете министров и в Госсовете.
Кто такой Мигель Диас-Канель?
Кто такой Мигель Диас-Канель?
Сторонники Мигеля Диаса-Канеля говорят о нём, как о функционере, который во времена дефицита не демонстрировал социального превосходства. Директор местного культурного центра Рамон Сильверио уверяет, что Диас-Канель «ездил по улицам на велосипеде, был открыт для общения. Это был длинноволосый руководитель, лидер улиц».
Публично люди в Санта-Кларе хвалят нового главу государства. Доходит даже до противопоставления его остальным партийным функционерам. Один из жителей города в интервью «Евроньюс» с гордостью рассказывал, что Диас-Канель, «будучи первым секретарём партии, гулял в парке, чтобы наслаждаться общением в людьми».
Нашлись и критики Диаса-Канеля. Они полагают, что с его приходом вряд ли что-нибудь изменится в жизни Кубы.
Как передаёт корреспондент «Евроньюс» Эктор Эстепа, Мигеля Диаса-Канеля ожидает непростое правление. «Экономические проблемы Кубы осложняются угрозой новых санкций со стороны Соединённых Штатов. Кубинское общество раскалывается на тех, кто требует от этого технократа реформ, и на тех, кто верит в стабильность Кастризма. Рауль Кастро остаётся во главе Коммунистической партии ещё как минимум на два года».