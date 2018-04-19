Кто такой Мигель Диас-Канель?

Мигель Диас-Канель в последние годы считался одним из наиболее влиятельных функционеров Коммунистической партии. Он начинал карьеру в родной провинции Вилья-Клара. После учёбы на инженера и службы в армии он посвятил себя партийной работе. Диас-Канель занимался идеологической работой, а в 1990-е возглавил местное бюро партии. В 2000-х Диаса-Канеля перевели на аналогичную должность в провинцию Ольгин, в 2003 он вошёл в состав Политбюро, а в 2009 стал министром высшего образования. Спустя несколько лет он стал первым заместителем Рауля Кастро в Кабинете министров и в Госсовете.