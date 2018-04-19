В США проверят двигатели самолетов

Управление издаст Директиву о пригодности к эксплуатации самолета в течение двух недель. Сообщается, что планируется проверить более 200 двигателей.

Во вторник пассажирский лайнер авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии из-за того, что один из его двигателей воспламенился. В результате инцидента погибла пассажирка.

"Пока ей оказывали помощь, и медсестра делала сердечно-легочную реанимацию, один парень попытался загородить собой образовавшуюся дыру. Но все равно отверстие было большим, вы можете себе представить. Однако благодаря таким действиям парня ветер дул не с такой силой. Это дало возможность попытаться оказать помощь этой женщине", - рассказывает Марти Мартинеc. Он был одним из пассажиров этого рейса и вел прямую трансляцию с борта самолета.

Между тем эксперты уже приступили к исследованию самолета и двигателя, который, как говорят очевидцы, взорвался в небе.

Изучить предстоит и другие свидетельства. Пассажиры рейса уже начали рассказывать экспертам обо всем, что видели и слышали во время полета. Вероятно, их слова помогут в расследовании.