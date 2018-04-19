Трамп о переговорах с КНДР: либо успех, либо отказ

"Надеюсь, что эта встреча будет иметь большой успех. Мы с нетерпением ожидаем её. Это было бы потрясающе как для КНДР, так и для всего мира. Мы сделаем всё возможное, чтобы встреча увенчалась успехом мирового масштаба: не только для Соединённых Штатов, Южной и Северной Ко реи или Японии, но и для мира в целом. Но если я решу, что переговоры не принесут успеха, то их и не будет. А если встреча, на которой я буду присутствовать, окажется неплодотворной, то я тактично с неё уйду. И мы продолжим делать то, что делаем сегодня. Но что-то точно произойдёт", - сказал он.

Что именно может случиться - Трамп не уточнил, но подчеркнул, что необходимо оказывать "максимальное давление" на Северную Корею до её "полной денуклеаризации".