Ученые ЕС окунаются в океан и проверяют надежность спутников

В очередном выпуске программа "Космос" приглашает в Плимут в южной Англии и во французскую Нормандию, чтобы узнать, как спутники помогают ученым в мониторинге состояния океанов и морей. Наш первый собеседник - ученый-сёрфингист Боб Брюан.

... Боб лично тестирует новейшую технологию в сфере спутниковой океанографии - на своей доске. Его идея - вот так, в процессе серфинга, замерять температуру поверхности воды, сопоставляя результаты с цифрами, которые поступают с ведущих метеомониторинг спутников системы Sentinel.

Боб Брюан, морской биолог: "Нам очень не хватает измерений, сделанных в этой, прибрежной, части океана, на месте. Без них мы не можем знать, насколько точны данные, которые поступают к нам со спутников". Температурная кривая действительно очень важна - для ученых, экологов, любителей водного спорта. Боб планирует помочь им своей оригинальной разработкой, названной SmartFin:

Боб Брюан, морской биолог: "SmartFin имеет абсолютно те же размеры и вес, что и обычный сёрфборд, однако моя доска оснащена температурным сенсором, навигатором GPS, акселерометром для измерения ускорения... А еще на доске есть функции Bluetooth для перевода собранных данных о температуре и характере движения на ваш смартфон".

Теперь каждый раз выходя в море, Боб не только тренируется, но и производят замеры. Охотно популяризируя свою методику среди коллег.

Боб Брюан, морской биолог: "Я работаю в зоне, которая жизненно важна для здоровья и океана, и суши. Эту прибрежную часть отличает невероятное биоразнообразие, здесь можно найти образцы флоры и фауны, которыми питается промысловая рыба (вот вам еще и экономический фактор) . То, что происходит в воде недалеко от берега, напрямую касается и морских позвоночных - птиц и животных".

Пока Боб работает на поверхности воды высоко над ним, на дистанции в 800 километров за тем же участком океана наблюдают другие глаза. В апреле на орбиту выходит европейский спутники Sentinel 3B, где он составит компанию уже работающему там аппарату Sentinel 3A. Оба следят, в числе прочего, за температурой поверхности океана и за изменением цвета воды. На первом этапе спутники запрограммированы так, чтобы выдавать информацию с разницей в 30 секунд. Это позволит ученым проверить точность их замеров.

Сан Гвидо Ливрини. мендежер, программа Copernicus: "Поначалу они будут работать в таком формате, чтобы мы смогли проверить точность выдаваемых ими данных. Так, мы проверяем, что нам посылает Sentinel 3A, а через полминуты смотрим, какие цифры выдает ее брат-близнец. После этого проверочного этапа спутники заработают с полной загрузкой, посылая на Землю гораздо больше данных, чем мы получали раньше".

Точность и регулярность замеров - то, что важно для французской исследовательской группы, изучающий водоросли у побережья Нормандии. Каждые две недели специалисты измеряют температуру воды, оценивают уровень ее минерализации, солености и насыщенности кислородом; затем данные сводятся воедино с информацией, получаемой со спутников.

Таня Хернандес Фарьньяс, биолог, проект IFREMER: "Мы замеряем некоторые абиотические параметры. Затем делаем выводы, как нынешнее состояние воды влияет на цветение водорослей, появление и рост новых. Причем речь идет о том участке подводного мира, который находится и под спутниковым наблюдением, гораздо более протяженным во времени".

Таня Хернандес Фарьньяс, биолог, проект IFREMER: "Речь идет о биоматериале, так что медлить с анализами нельзя, все нужно делать быстро. Мы берем образцы и сразу же отправляем их в лабораторию для всесторонней проверки".

Таня - участница нового проекта Sentinel3 - Eurolab. В его рамках исследователи пристально изучают цветки водорослей. Они ядовиты и могут представлять опасность для здоровья морских обитателей и даже человека. Проект предполагает одновременный анализ данных, поступающих со спутников, и образцов, взятых на месте.

Таня Хернандес Фарьньяс, биолог, проект IFREMER: "Спутники дают нам широкую картину размножения фитопланктона. А потом мы выходим в море и на месте смотрим на водоросли, которые зафиксированы из космоса, определяем их вид и токсичность".

Команда специалистов выявила важную тенденцию: оказывается, за 20 последних лет водоросли в проливе Ла-Манш стали цвести и размножаться гораздо медленнее. Этот вывод предстоит объяснить и осмыслить.

Франсис Гохан, директор по исследованиям, IFREMER: "Мы изучили данные, касающиеся изменения цвета воды, которые в последние 20 лет фиксировали европейские и американские спутники. Речь, как выяснилось, идет об изменении количества фитопланктона в проливе Ла-Манш и в Бискайском заливе. Мы заметили, что и там, и там водорослей стало меньше, особенно в летнее время".

Мы возвращаемся в Плимут, где Боб проверяет настройки своего сёрфоборда SмartFin. Со временем, надеется Боб, его технологию возьму на вооружение европейские исследовательские центры, спортивные клубы и экологические организации - все, кому важны изменения состояния морей и океанов.

Боб Брюан, морской биолог: "Я мечтаю, что однажды все любители водного спорта - будь то каноэ, каяк, сёрф или дайвинг - будут выходить в море с приборами, позволяющими измерять температуру воды. Такой постоянный мониторинг станет очень важным дополнением к имеющимся у нас спутниковым данным".

Инициатива, судя по всему, имеет огромный потенциал: в Великобритании подсчитали, что только любители серфинга могут осуществлять до 40 миллионов замеров в год.