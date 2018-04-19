СК РФ проследил маршрут Юлии Скрипаль

В среду ведомство опубликовало видео, на котором прослеживается путь Юлии Скрипаль от дома до аэропорта Шереметьево перед ее вылетом в Лондон 3 марта. Также следователи установили личности всех пассажиров, которые летели тем же рейсом, что и дочь бывшего шпиона.

"Ни у кого из них не было зафиксировано ухудшения состояния здоровья, в том числе, связанного с отравлением", - говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

Российские власти заверяют, что готовы поделиться данными собственного расследования с британской стороной. Но Лондон не спешит принимать широкий жест Москвы. Напомним, что практически сразу после инцидента в Солсбери глава правительства Великобритании прямо заявила, что Россия и только она может стоять за отравлением.

На этой неделе Организация по запрещению химического оружия подтвердила версию Лондона, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены опаснейшим нервно-паралитическим веществом типа "Новичок".

Однако Юлия Скрипаль в течение месяца после инцидента смогла полностью оправиться и даже была выписана из больницы Солсбери. Правда, от общения с представителями российских властей она отказывается.