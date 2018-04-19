Королевству вернули кино

Смотреть фильм на большом экране, сидя в удобном кресле с попкорном в руках - способ времяпровождения, знакомый большинству людей во всём мире. А жители Саудовской Аравии были лишены этого удовольствия почти 40 лет. Наконец, впервые за это время в Эр-Рияде открылся кинотеатр.

"Для нас это новая эпоха, новая эра. Это так просто. В мире наблюдается прогресс, происходят изменения. И мы открываемся им, мы пытаемся наверстать упущенное", - делится впечатлениями зрительница.

Кинотеатры в королевстве с 1980-х годов были под запретом. Власти одной из самых консервативных стран мира считали кино "источником разврата". При том, что огромную долю 30-ти миллионного населения Саудовской Аравии составляет молодёжь. Ежегодно саудовские подданные тратят миллионы евро на посещение кинотеатров в соседних Дубае или Бахрейне.

Агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что в новом кинотеатре, как и в тех, что откроют в будущем, не будет разделения на зоны для мужчин и для женщин. Хотя сегодня это правило действует во всех общественных местах государства.

"Теперь у них есть возможность смотреть фильмы на большом экране - как это и должно быть - в красивом кинотеатре. У нашей сети больше тысячи кинотеатров в 15 странах. И этот имеет все основания считаться самым красивым ", - уверен Адам Арон, исполнительный директор американской компании AMC Entertainment Holdings, которая получила лицензию на открытие сети кинозалов.

Для первого показа был выбран американский боевик "Черная пантера". Посмотреть его пришли почти 600 зрителей - членов монаршей семьи, представителей политической и культурной элиты королевства. Для широкой публики столичный кинотеатр планируют открыть в ближайшие дни. А к 2030 году в разных городах Саудовской Аравии откроются не менее 300 кинотеатров.