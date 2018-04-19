Совбез ООН обсуждает отравление в Солсбери

До 23 апреля Великобритания ответит России на запрос о соблюдении Лондоном процедур Конвенции о запрещении химоружия. Об этом было заявлено на заседании Совета безопасности ООН, посвященном отравлению в Солсбери и созванном по инициативе Соединенного Королевства.

Постпред страны Карен Пирс при этом заметила следующее: "Россия продолжает настаивать на доступе к расследованию, которое ведется в Великобритании. Как я говорила раньше, это поджигатель, прикидывающийся пожарным, чтобы расследовать собственный поджог".

Посол РФ Василий Небензя на это возразил, сказав, что "слушая некоторых коллег, у меня складывается впечатление, что это уже не "Алиса в стране чудес", а "Алиса в Зазеркалье". Правда наших западных партнеров не интересует", -подчеркнул он.

В тот же день в Гааге состоялось заседание исполкома ОЗХО, также созванного по просьбе Великобритании, на котором было вновь подтверждено, что экс-сотрудник ГРУ и его дочь были отравлены "Новичком", но где именно был он произведен, эксперты официально так и не сказали.