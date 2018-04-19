Клеточная терапия для тигра Игоря

Амурский тигр по кличке Игорь с трудом передвигается, переставляя лапы. Обезболивающие почти не действуют, осталось только одно: хирургическое вмешательство.

Игоря постараются вылечить с помощью клеточной терапии: её уже используют, помогая людям. Но в ветеринарном деле такой метод пока не применялся. Новаторами стали специалисты из венгерского Сегеда, которые решили использовать стволовые клетки для того, чтобы вылечить животное.

Рассказывает хирург-ветеринар Роберт Гипперт: "Это абсолютно новый, во многом революционный для ветеринарии метод, в котором мы используем стволовые клетки. Их не нужно обрабатывать. Этот биоматериал мы размещаем в зонах суставов, на которые приходится нагрузка, когда начинается межклеточный обмен, животное начинает постепенно выздоравливать, и боль тоже уходит".

Сама операция занимает немного времени, чуть больше часа, восстановление идет достаточно быстро. Видя результаты, ветеринары полагают, что такой протокол лечения можно будет использовать для лошадей и собак. Эту точку зрения разделяют и те, кто производит оборудование для этих процедур.

"В обычном лечебном деле этот метод довольно широко используется, начиная с 2010 года, мы наблюдаем за его развитием, в Венгрии его стали применять примерно два года назад", - объясняет Йожеф Вереш.

Игорь уже поправился и полностью восстановился.

Сообщается, что с помощью стволовых клеток в Венгрии уже успели вылечить несколько десятков домашних любимцев - собак. Все животные чувствуют себя хорошо и радуют хозяев.