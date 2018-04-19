SpaceX, компания Илона Маска, успешно вывела на орбиту космический телескоп NASA, который предназначен для поиска пригодных для жизни планет.
Новая высота Илона Маска
Новая высота Илона Маска
Телеском TESS был установлен на ракете-носителе Falcon 9, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Научная миссия TESS - исследование звезд, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что с помощью установленных на нем 4-х широкоугольных камер TESS, изучит более 200 тыс. звезд.
Сметная стоимость проекта составила 340 млн. долларов, в подготовке миссии участвовали исследователи из Массачусетского технологического института.