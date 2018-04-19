Начало инспекции ОЗХО отложено

В районе, где должна была проводиться проверка, была слышна перестрелка. Тем временем становятся известны свидетельства тех, кто, как предполагается, попал под химатаку 7-го апреля.

Эта женщина говорит, что вначале они услышали звуки обстрела, и сразу же почувствовали запах хлора, который был очень сильным. "Мы не знали, что делать. Мы стали надевать маски на детей, но запах становился все сильнее, и я почувствовала, что я начинаю терять сознания, и от рези не могу открыть глаза. Меня до врача донес муж", - заключает она свой рассказ.

Дамаск заявил, что группа специалистов по безопасности ООН прибыла в Думу еще во вторник, и если они сочли бы обстановку безопасной, то инспекторы ОЗХО начали бы работу еще в среду. Дамаск настаивает, что решение о начале проверок может принять только сама ООН.

Сирийская НКО "Белые каски" утверждала, что режим Асада применил химоружие 7-го апреля, на что Россия заявила, что все произошедшее и снятое на камеры есть не что иное, как постановка и провокация.