Для одних национальный праздник для других национальная трагедия. Пока в Израиле отмечают День независимости и 70-ю годовщину основания еврейского государства, арабы вспоминают Накбу - Исход сотен тысяч палестинцев в результате Арабо-израильской войны.
Скорбная дата для палестинцев, светлая для израильтян
Скорбная дата для палестинцев, светлая для израильтян
"Я специально приехал сюда со своими детьми и даже внуками, что показать: представители старшего поколения уходят, но молодежь не забывает. Палестинские дети всегда будут помнить историю своего народа", - говорит один из участников памятной акции, прошедшей в арабском поселении на севере Израиля.
Сегодня палестинцы составляют лишь 17,5% от общего населения Израиля, то есть около 1,7 млн. человек. При этом по данным ООН, в мире насчитывается порядка 4,7 млн. человек, имеющих статус палестинский беженец.