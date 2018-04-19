Германия по программе Еврокомиссии, призванной помочь безопасно переехать в Европу беженцам, готова принять еще 10 тысяч человек, которые особенно нуждаются в защите.
ФРГ примет еще 10 тысяч беженцев
ФРГ примет еще 10 тысяч беженцев
Гарантии от правительства ФРГ уже поступили в Брюссель; об этом сообщил еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос.
В его заявлении говорится, что "поскольку другие страны ЕС уже обещали принять 40 тысяч беженцев, то цели программы переселения уже выполнены и даже перевыполнены".
Программа переселения была принята, чтобы открыть безопасную дорогу в Европу беженцам, которые нуждаются в защите.
До осени 2019 года по каналам этой программы планируется переселить в страны Евросоюза не менее 50 тысяч беженцев.