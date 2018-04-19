Без права на ошибку

До начала чемпионата мира по футболу остается менее двух месяцев, и арбитры, которым предстоит судить матчи турнира, учатся работать с системой видеоповторов. Международная федерация уже не раз подвергалась критике со стороны противников этой технологии. В ответ в ФИФА заявили, что болельщики, которые придут на стадионы, смогут на экранах еще раз увидеть спорные моменты. Правда, лишь после того, как судья примет решение.