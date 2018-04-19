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Без права на ошибку

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Без права на ошибку

Без права на ошибку
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До начала чемпионата мира по футболу остается менее двух месяцев, и арбитры, которым предстоит судить матчи турнира, учатся работать с системой видеоповторов. Международная федерация уже не раз подвергалась критике со стороны противников этой технологии. В ответ в ФИФА заявили, что болельщики, которые придут на стадионы, смогут на экранах еще раз увидеть спорные моменты. Правда, лишь после того, как судья примет решение.

Пьерлуиджи Коллина, глава судейского комитета ФИФА: "Это нормально, что люди, сталкиваясь с чем-то новым, малознакомым, поначалу относятся к этому скептически. Могу сказать, что наша цель очевидна. Система видеоповторов позволит избежать серьезных ошибок".

В марте президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в среднем судья принимает неверное решение в каждом третьем матче. Видеоарбитр позволит снизить этот показатель до одной ошибки в 19 встречах.