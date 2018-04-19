До начала чемпионата мира по футболу остается менее двух месяцев, и арбитры, которым предстоит судить матчи турнира, учатся работать с системой видеоповторов. Международная федерация уже не раз подвергалась критике со стороны противников этой технологии. В ответ в ФИФА заявили, что болельщики, которые придут на стадионы, смогут на экранах еще раз увидеть спорные моменты. Правда, лишь после того, как судья примет решение.
Без права на ошибку
Без права на ошибку
Пьерлуиджи Коллина, глава судейского комитета ФИФА: "Это нормально, что люди, сталкиваясь с чем-то новым, малознакомым, поначалу относятся к этому скептически. Могу сказать, что наша цель очевидна. Система видеоповторов позволит избежать серьезных ошибок".
В марте президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в среднем судья принимает неверное решение в каждом третьем матче. Видеоарбитр позволит снизить этот показатель до одной ошибки в 19 встречах.